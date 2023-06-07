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Херсон: друга доба евакуації

За даними Держслужби України з надзвичайних ситуацій, станом на 15:00 7 червня евакуйовані 1752 людини, з них 103 дитини. Врятована 201 – з них 13 дітей. За попередніми даними, у Херсонській області підтоплені 20 населених пунктів на правому березі Дніпра та 2612 будинків.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російська окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС.

За попередніми даними, у Херсонській області підтоплені 20 населених пунктів на правому березі Дніпра та 2612 будинків внаслідок руйнування Каховської ГЕС
1 За попередніми даними, у Херсонській області підтоплені 20 населених пунктів на правому березі Дніпра та 2612 будинків внаслідок руйнування Каховської ГЕС
На правобережжі Херсонщини другу добу не припиняються евакуаційні заходи із затоплених районів
2 На правобережжі Херсонщини другу добу не припиняються евакуаційні заходи із затоплених районів
Евакуацією займаються і екстрені служби, і люди самостійно
3 Евакуацією займаються і екстрені служби, і люди самостійно
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За даними Держслужби України з надзвичайних ситуацій, станом на 15:00 7 червня евакуйовані 1752 людини, з них 103 дитини. Врятована 201 &ndash; з них 13 дітей
5 За даними Держслужби України з надзвичайних ситуацій, станом на 15:00 7 червня евакуйовані 1752 людини, з них 103 дитини. Врятована 201 – з них 13 дітей
Як повідомив раніше в ефірі Радіо Свобода речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков, на правобережжі Херсонської області через загрозу затоплення загалом евакуюють близько 16 тисяч людей
6 Як повідомив раніше в ефірі Радіо Свобода речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков, на правобережжі Херсонської області через загрозу затоплення загалом евакуюють близько 16 тисяч людей
Окрім людей, через руйнацію Каховської ГЕС постраждали, зокрема, також тварини
7 Окрім людей, через руйнацію Каховської ГЕС постраждали, зокрема, також тварини
З непідтоплених частин Херсону евакуйованих людей везуть далі у напрямку Миколаєва та інших міст України
8 З непідтоплених частин Херсону евакуйованих людей везуть далі у напрямку Миколаєва та інших міст України
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Руйнування Каховської ГЕС, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС
10 Руйнування Каховської ГЕС, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС
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За фактом підриву Каховської ГЕС Офіс генпрокурора України відкрив справу про&nbsp;екоцид
12 За фактом підриву Каховської ГЕС Офіс генпрокурора України відкрив справу про екоцид
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Рівень води у Херсоні піднімається, вода заходить у багатоповерхівки
16 Рівень води у Херсоні піднімається, вода заходить у багатоповерхівки
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Мар'ян Кушнір

Кореспондент Радіо Свобода з 2015 року 

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