Херсон: друга доба евакуації

За даними Держслужби України з надзвичайних ситуацій, станом на 15:00 7 червня евакуйовані 1752 людини, з них 103 дитини. Врятована 201 – з них 13 дітей. За попередніми даними, у Херсонській області підтоплені 20 населених пунктів на правому березі Дніпра та 2612 будинків.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російська окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС.