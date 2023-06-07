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Макрон обговорив із очільником ООН ситуацію в Україні після руйнування дамби

Президент Франції Емманюель Макрон

Гуманітарна ситуація в Україні після руйнування дамби в Новій Каховці стала темою розмови президента Франції Емманюеля Макрона з генеральним секретарем ООН Антоніу Ґутеррішем 7 червня, йдеться в повідомленні Єлисейського палацу.

«Президент Республіки згадав, що Центр кризових ситуацій і підтримки Міністерства закордонних справ найближчим часом відправить перший конвой, у якому близько 10 тонн обладнання для задоволення нагальних потреб цивільного населення (охорона здоровʼя, гігієна, очищення води, портативні цистерни)», – йдеться у повідомленні.

Макрон також висловив сподівання, що гуманітарна допомога буде надана українському населенню, яке постраждало від повені та проживає на територіях, контрольованих російською армією.

Раніше 7 червня Макрон також поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським, якому висловив «солідарність з українським народом після нападу на Каховську дамбу».

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