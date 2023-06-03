Речник Путіна сказав, що Франція не може бути посередником у питанні війни в Україні

Франція навряд чи може бути «модератором» у питанні війни в Україні через свою активну участь на боці Києва, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков. Про це Пєсков сказав кореспонденту російського державного телебачення Павлу Зарубіну для щотижневої передачі «Москва. Кремль. Путін», яка вийде в ефір 4 червня.

Як повідомляє Reuters, Пєсков додав, що водночас президент Володимир Путін відкритий для будь-яких контактів для досягнення цілей Росії.

Президент Франції Емманюель Макрон раніше цього тижня заявив, що російського лідера Володимира Путіна, ймовірно, не можна буде відправити до суду за воєнні злочини, якщо він виявиться єдиною особою, з якою можна буде вести переговори про припинення війни в Україні.