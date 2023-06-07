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«Ситуація катастрофічна» – Зеленський про ситуацію на окупованій частині Херсонщини

Затоплене місто Каховка, лівий берег Дніпра

На окупованій частині Херсонської області після руйнування дамби Каховської ГЕС склалася «абсолютно катастрофічна ситуація», заявив у вечірньому відеозверненні 7 червня президент України Володимир Зеленський.

«Окупанти просто кинули людей у цих страшних умовах. Без порятунку, без води, просто на дахах будинків у затоплених громадах. І це ще один свідомий злочин Росії: після того, як держава-терорист спричинила катастрофу, вона ще й максимізує шкоду від неї», – твердить Зеленський.

Він наголошує, що «потрібна чітка та швидка реакція світу на те, що відбувається».

«Потрібно, щоб міжнародні організації, як-от Міжнародний комітет Червоного Хреста, негайно долучилися до рятувальної операції й допомогли людям саме на окупованій частині Херсонщини. Кожна загибла людина там – це вирок наявній міжнародній архітектурі, міжнародним організаціям, які розучилися рятувати життя. Якщо зараз міжнародної організації немає в зоні цієї катастрофи, значить, її взагалі немає, значить, вона недієздатна. Усі відповідні звернення України, нашого уряду є», – наголосив президент.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у зруйнуванні дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС.

Секретар РНБО Олексій Данілов сьогодні заявив, що Каховську ГЕС зруйнували за особистою вказівкою президента РФ Володимира Путіна.

Території, які можуть бути затоплені внаслідок підриву Каховської ГЕС

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