Руйнування Каховської ГЕС суттєво змінює прифронтову ділянку на Херсонщині – ISW

Руйнування дамби Каховської гідроелектростанції суттєво змінює географію та рельєф Херсонської прифронтової ділянки на півдні України, заявляють в американському Інституті вивчення війни (ISW).

В Інституті звертають увагу, що повінь сильно порушує підготовлені російські оборонні позиції на лівому березі Дніпра – особливо це стосується позицій Росії на першій лінії в Голій Пристані та Олешках.



«Повінь зруйнувала багато російських польових укріплень на першій лінії, які російські військові мали намір використовувати для захисту від українських атак. Стрімка повінь, ймовірно, змусила російський персонал і військову техніку з основних російських пунктів концентрації в Олешках і Голій Пристані відступити. Російські війська раніше використовували ці позиції для обстрілу Херсона та інших населених пунктів на правому березі Херсона. Повінь також знищила російські мінні поля вздовж узбережжя, на кадрах видно, як міни вибухають у паводковій воді», – йдеться у звіті Інституту вивчення війни.



Кількість російської важкої техніки, втраченої за перші 24 години повені, наразі невідома.



Як припускають в ISW, ймовірно, протягом наступних 72 годин повінь посилиться та змінить географію Херсонської області.



У Генштабі ЗСУ зазначають що російські окупанти не були готові до наслідків підриву греблі Каховської ГЕС – вони зазнали втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці.

«Зокрема, в підрозділах 7-ї десантно-штурмової дивізії та 22 армійському корпусі ЗС РФ є травмовані, загиблі та зниклі безвісті. Також у вказаних підрозділах втрачено декілька польових складів з боєприпасами та провізією, автомобільну та бронетанкову техніку, інше військове майно», – йдеться у ранковому зведенні штабу.

Раніше в ISW заявили, що не можуть дати остаточної оцінки щодо відповідальної сторони за руйнування Каховської ГЕС, але баланс доказів свідчить про те, що російські війська умисно пошкодили дамбу.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у зруйнуванні дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС.

Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.