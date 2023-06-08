«Укргідроенерго»: для будівництва тимчасового перекриття місця підриву Каховської ГЕС потрібно буде два місяці

Генеральний директор держкомпанії «Укргідроенерго» Ігор Сирота заявляє, що для будівництва водонепроникної огорожі для перекриття місця підриву Каховської ГЕС потрібно буде два місяці, але це може статися після деокупації регіону.



«Ми можемо це (зупинити воду - ред.) зробити і будемо робити, вже сьогодні ми готуємося, але після деокупації. Ми вже з Проектним інститутом розробляємо проектне рішення щодо ліквідації наслідків і щодо термінового будівництва перемички на верхній частині водойми, щоб можна було перекрити місце, де була підірвана станція і гідроспоруда. Це буде вимагати часу – приблизно два місяці», – сказав він в ефірі національного телемарафону, відповідаючи на запитання «Що можна зробити для того, щоб знизити рівень води і щоб вона не заливала будинки українців на Херсонщині та Миколаївщині? Чи є такі способи?»



За його словами, після деокупації фахівці будуть готові і зможуть швидко розпочати таке будівництво.

У держкомпанії «Укргідроенерго» переконані, що руйнування окупованої Каховської ГЕС спричинив вибух всередині станції.

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Вночі 6 червня у соцмережах з’явилися повідомлення про руйнування Каховської ГЕС. Вранці в оперативному командуванні «Південь» підтвердили факт підриву російськими військами Каховської ГЕС. Російська окупаційна влада спочатку заперечувала факт руйнування, а згодом заявила, що верхню частину Каховської ГЕС зруйновано нібито внаслідок обстрілу українськими військами, дамбу водосховища не зруйновано. Проте Україна ще минулого року повідомляла про мінування окупантами ГЕС і небезпеку підриву.

Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.