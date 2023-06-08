МЗС домовилось з ООН про евакуацію людей із затопленого окупованого Лівобережжя. Очікують гарантій безпеки від РФ

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що Київ спільно із представниками ООН обговорив посилення допомоги з боку Організації задля подолання гуманітарних наслідків знищення Каховській ГЕС.

«За підсумками зустрічі узгоджено, що ООН невідкладно збільшить обсяги допомоги та направить додаткові сили до Херсонської та інших постраждалих областей. Крім того, домовлено, що ООН негайно сформує у Запоріжжі та Херсоні групи, які будуть направлені на постраждалі окуповані території Лівобережжя для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей за умови забезпечення безпечного проїзду на окуповані території з підконтрольної Уряду України території. Міністр (Кулеба – ред.) запевнив ООН в тому, що Україна надає всі безпекові гарантії ООН для виконання гуманітарних операцій в усій зоні ураження. Сторони домовились, що згадані підрозділи ООН вирушать до уражених зон на тимчасово окупованих територіях з наших територій, щойно Росія надасть доступ та гарантії безпеки», – йдеться в повідомленні на сайті МЗС.

Повідомляється, що наразі Організація Об’єднаних Націй очікує на надання «гарантій від російської сторони та доступу до окупованих територій, постраждалих внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС».

Реакції РФ з цього приводу наразі немає.

На світанку 6 червня стало відомо про руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС.

Влада заявила, що 600 квадратних кілометрів Херсонщини опинилися під водою. Затопило також деякі громади Миколаївщини. Нині триває організована евакуація населення із затоплених районів, підконтрольних владі України.

За даними мера Олешків Євгена Рищука, на окупованих територіях Херсонщини ситуація складна, там евакуацією займаються волонтери, яким сили РФ часто перешкоджають у доступі до потерпілих. Вже є повідомлення про жертви, підтвердити їх точну кількість із незалежних джерел немає можливості.