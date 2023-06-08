Влада повідомила, скільки території Херсонщини опинилося під водою

Влада заявляє, що 600 квадратних кілометрів Херсонщини опинилися під водою.

«На ранок середній рівень підтоплення – 5,61 метрів. Під водою 600 квадратних кілометрів Херсонщини, з них 32% – правобережжя та 68% – лівий берег», – повідомив у відеозверненні голова херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, евакуація триває, станом на 6:00 небезпечні райони Херсонщини покинули 1999 людей, найбільше з району Корабел у Херсоні – 1495.

Загальна площа Херсонської області становить 28 461 квадратний кілометр.

За даними МВС, станом на вечір 7 червня на правобережжі Херсонщини були підтопленими 20 населених пунктів, евакуювалися понад 1900 людей, з них – 103 дитини.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС.

Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення, можливе затоплення 80 населених пунктів, і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.