Червоний Хрест відреагував на заклики Зеленського допомогти окупованій Херсонщині

Український Червоний Хрест відреагував на заклики президента України Володимира Зеленського допомогти окупованій Херсонщині.

«У відповідь на звинувачення хочемо ще раз наголосити, що Український Червоний Хрест не має доступу до територій непідконтрольних Україні, оскільки ми українська гуманітарна організація, яка може проводити свою діяльність згідно з українським законодавством і виключно на території підконтрольній Україні», – йдеться у заяві організації, оприлюдненій в фейсбуці.

Червоний Хрест наголошує, що «після того, як російські війська підірвали греблю Каховської ГЕС, волонтери організації одразу почали евакуацію людей, в тому числі маломобільних, з територій підконтрольних уряду України».



Як вказується у заяві, понад 50 волонтерів разом із рятувальними службами продовжують евакуйовувати людей, також понад 200 волонтерів в Миколаївській та Херсонській областях у місцях тимчасового розміщення евакуйованих та на вокзалах надають гуманітарну допомогу постраждалим.



Напередодні у вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію на Херсонщині, заявив, що потрібні масштабніші зусилля.



«Потрібно, щоб міжнародні організації, як-от Міжнародний комітет Червоного Хреста, негайно долучилися до рятувальної операції й допомогли людям саме на окупованій частині Херсонщини. Кожна загибла людина там – це вирок наявній міжнародній архітектурі, міжнародним організаціям, які розучилися рятувати життя. Якщо зараз міжнародної організації немає в зоні цієї катастрофи, значить, її взагалі немає, значить, вона недієздатна», – сказав він.

Напередодні в ефірі Радіо Свобода начальниця міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко заявила, що російські окупанти в Олешках пропонують місцевим жителям «евакуацію тільки на територію Росії», а якщо хтось хоче евакуюватись сам, то «погрожують навіть розстрілом».

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, станом на ранок 8 червня з підтоплених територій Херсонщини евакуювали 1995 людей, з яких 103 – діти. Врятовано 334 – з них 15 дітей). За попередніми даними, всього підтоплено 20 населених пунктів та 2629 будинків на правому березі Дніпра.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у зруйнуванні дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС.

Руйнування гідроелектростанції, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення, можливе затоплення 80 населених пунктів, і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.