В умовах евакуації населення армія РФ вдарила по Херсону. На Миколаївщині є перша жертва затоплення

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що у четвер російські війська вдарили по Херсону.

«Росіяни обстрілюють Херсон. Гатять по прибережних територіях та центральній частині міста», – йдеться в повідомленні.

Обстріл відбувається в умовах, коли людей намагаються евакуювати із затоплених через руйнування Каховської ГЕС територій.

Тим часом внаслідок затоплення у Миколаївській області загинув 53-річний чоловік з села Василівка, повідомив керівник обласного управління поліції Сергій Шайхет у Telegram. За його словами, напередодні чоловік відмовився від евакуації.

Шахнет зазначив, що підтоплені території Снігурівської, Широківської та Горохівської громад.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, станом на ранок 8 червня з підтоплених територій Херсонщини евакуювали 1995 людей.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у зруйнуванні дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС.