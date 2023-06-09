За ніч рівень води впав на 20 сантиметрів – Херсонська ОВА

Влада повідомляє про тенденцію на зменшення рівня затоплення на Херсонщині.



«На ранок в області вода тримається на відмітці 5,38 метрів, у Херсоні – 5,35. Вже бачимо, що за ніч вода на 20 сантиметрів спала», – сказав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму відеозверненні.

За його даними, станом на ранок 9 червня підтоплені 3624 домівки у 32 населених пунктах Херсонщини.

Прокудін додав, що вже евакуювали 2352 людини.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Водночас Україна ще минулого року повідомляла про мінування окупантами ГЕС і небезпеку підриву.

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Аналітики американського Інституту вивчення війни, ISW, заявили напередодні, що не можуть дати остаточної оцінки щодо відповідальної сторони за руйнування Каховської ГЕС, але, за їхніми словами, баланс доказів свідчить про те, що російські війська навмисно пошкодили дамбу.

Руйнування гідроелектростанції, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення, можливе затоплення 80 населених пунктів, і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.