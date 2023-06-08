На Херсонщині через російський обстріл загинула жінка – ОГП

Жінка загинула внаслідок обстрілу російськими військами Бериславського району Херсонщини 8 червня, повідомив Офіс генпрокурора.

В ОГП зауважили, що почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

«За даними слідства, 8 червня 2023 року близько 15:30 російська армія здійснила обстріл Бериславського району. Внаслідок обстрілу одного з населених пунктів під завалами будинку загинула жінка. Ще один місцевий житель травмований», – йдеться в повідомленні.

В ОГП додали, що, за попередніми даними, російські війська атакували населений пункт керованими авіабомбами.

Перед цим міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що загарбники обстріляли керованими авіаційними бомбами місто Берислав і Бериславський район Херсонщини, але про наслідки на той час не було відомо.

Раніше сьогодні у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що російські військові обстріляли Херсон і населені пункти у Херсонському районі під час евакуаційних заходів. За даними правоохоронців, внаслідок цього дев’ятеро людей були поранені: шестеро цивільних, а також двоє рятувальників і поліцейський.