Російський обстріл під час евакуації: поранені 9 людей – ОГП

Раніше в повідомленні ОГП йшлося про одного загиблого, пізніше прокуратура повідомила, що дані про загиблу людину не підтвердилися

В Офісі генпрокурора повідомили, що 8 червня російські військові обстріляли Херсон і населені пункти у Херсонському районі під час евакуаційних заходів, внаслідок чого дев’ятеро людей були поранені. Спочатку в ОГП повідомляли про загиблу людину, але пізніше уточнили, що ця інформація не підтвердилася.

За даними ОГП, Херсонська та Олешківська окружні прокуратури розпочали досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Водночас голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук повідомив, що масований артобстріл відбувся сьогодні по локаціях, де працюють рятувальники.

«Поранення зазнали два наших співробітники: водолаз-сапер та водій-сапер з Миколаївської області», – написав Крук у фейсбуці.

У Міністерстві внутрішніх справ додали, що внаслідок обстрілу поранений поліцейський. А за даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, серед поранених також волонтер із Німеччини.

Сьогодні вдень влада Херсонщини повідомила, що російські війська вдарили по Херсону, зокрема по прибережних територіях та центральній частині міста, коли там проходила евакуація населення.

Якщо на контрольованій українською владою території регіону евакуація ведеться за посередництва рятувальників, поліції, військових і волонтерів, то на окупованих територіях ситуація складна. За даними мера Олешків Євгена Рищука, на окупованому Лівобережжі евакуацією займаються волонтери, яким сили РФ часто перешкоджають у доступі до потерпілих.

Сьогодні МЗС України повідомило, що домовилося із ООН про відправку груп, які будуть направлені у постраждалі окуповані території Лівобережжя для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей. Але для цього необхідні гарантії безпеки від РФ. Москва поки на це офіційно не реагувала.