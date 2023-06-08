Евакуація триває. У МВС повідомили, що з зони підтоплення на тлі обстрілів вивезли 2334 людини

Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що евакуація із зони підтоплення на Херсонщині, спричиненого підривом російськими силами Каховської ГЕС, триває, станом на 18:00 евакуювали 2334 людини.

Найбільше людей, за даними МВС, вивезли з херсонського мікрорайону «Корабел» – 1 765.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що загарбники обстріляли керованими авіаційними бомбами місто Берислав і Бериславський район Херсонщини.

«Ми зараз тільки встановлюємо наслідки від цих бомбардувань, тому можемо вчергове констатувати, що російський режим показує своє терористичне обличчя», – цитує міністра пресслужба МВС.

Раніше сьогодні у міністерстві повідомили, що російські військові обстріляли Херсон і населені пункти у Херсонському районі під час евакуаційних заходів. За даними правоохоронців, внаслідок цього дев’ятеро людей були поранені: шестеро цивільних, а також двоє рятувальників і поліцейський.

Якщо на контрольованій українською владою території регіону евакуація ведеться за посередництва рятувальників, поліції, військових і волонтерів, то на окупованих територіях ситуація складна. За даними мера Олешків Євгена Рищука, на окупованому Лівобережжі евакуацією займаються волонтери, яким сили РФ часто перешкоджають у доступі до потерпілих.

Сьогодні МЗС України повідомило, що домовилося із ООН про відправку груп, які будуть направлені у постраждалі окуповані території Лівобережжя для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей. Але для цього необхідні гарантії безпеки від РФ. Москва поки на це офіційно не реагувала.