«Укргідроенерго» звернулось до ЄСПЛ через руйнування Каховської ГЕС

Компанія «Укргідроенерго» повідомила, що звернулася до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) та проінформувала суд в межах справи «Ukrgidroenergo, PAT v. Russia» про «вчинений Росією терористичний акт».

«З метою якнайшвидшого захисту порушених прав та інтересів компанія просить суд розглянути можливість визначити першочерговість розгляду відповідної справи у зв’язку з терористичними діями Росії. Варто відзначити, що організований підрив греблі, що є об’єктом критично-важливої соціальної інфраструктури, порушує Женевську конвенцію, зокрема, Перший додатковий протокол до Женевських конвенцій, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів від 8 червня 1977 року, який встановив перелік об’єктів, які не можуть бути об’єктами нападу. Крім того, вчинені Росією дії грубо порушили порядок ведення війни, створили додаткові та невиправдані ризики для життя, здоров’я та майна цивільних осіб, а також призвели до пошкодження та знищення майна Укргідроенерго, яке, за попередньою оцінкою, відновленню не підлягає», – йдеться у заяві компанії.

У компанії кажуть, що ЄСПЛ вже прийняв до розгляду позов «Укргідроенерго» проти РФ щодо компенсації збитків через воєнну агресії проти України.

«Загальна сума заявлених збитків, завданих активам компанії – Каховській ГЕС та недобудованій вітровій електростанції на острові Зміїний, за незалежною експертною оцінкою, сягнула майже 17 млрд грн», – йдеться в повідомленні.

6 червня генпрокурор України Андрій Костін підписав документ, яким Міжнародному кримінальному суду у Гаазі надається вся необхідна інформація стосовно руйнування дамби Каховської ГЕС.

За даними ОГП, Костін поінформував прокурора МКС Каріма Хана «про підрив дамби Каховської ГЕС російськими окупаційними військами».

«Зробимо все, щоб притягнути винних до відповідальності. Ми відкриті до співпраці з МКС і готові надавати всі необхідні докази, які збирають і обробляють прокурори, для встановлення і покарання усіх причетних до цього злочину», – зазначив Костін.

У свою чергу, російська служба ВВС сьогодні повідомила, що у четвер російські представники виступили у МКС із звинуваченнями на адресу України щодо руйнування Каховської ГЕС.

На світанку 6 червня стало відомо про руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС.

У компанії «Укргідроенерго» переконані, що руйнування окупованої Каховської ГЕС спричинив вибух всередині станції, і що такий вибух стався у трьох місцях.

США і Велика Британія заявляють, що поки зарано говорити, що спричинило руйнування Каховської ГЕС.