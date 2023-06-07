«Немає різних версій». В Офісі президента пояснили, чому Каховська ГЕС не могла зруйнуватися сама

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголошує, що немає різних версій щодо причин руйнування Каховської ГЕС. Про це в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время» (проєкт Радіо Свобода за участі «Голосу Америки»)



«Немає жодних різних версій. Ті, хто намагається сказати, що не винна ні Росія, ні Україна. Про Україну зрозуміло – ми не контролювали цю територію. Вони не розуміють, як влаштовано систему дамби. Для того, щоб вона зруйнувалася, необхідно було зробити замінування всередині самої дамби в спеціальних місцях на близько ста і більше метрів. Грубо кажучи, через одну секцію. Там одинадцять секцій було підірвано для того, щоб тиск води виявився настільки суттєвим, щоб він міг зламати залишки греблі», – сказав він.



За його словами, для того, щоб стався такий підрив, потрібно замінувати «великий обсяг внутрішніх складових».

«Україні навіщо це робити? Мотивація абсолютно відсутня з урахуванням того, що для нас дуже важливо зберегти всі критичні підприємства, які Росія знищує. Чому Росія це робить? Бо розуміє: ініціатива у війні є повністю в української сторони. І вона хоче залишити після себе випалене поле. Руйнування дамби має і конкретне практичне значення. Перше – затопили. І таким чином вони вважають, що цей регіон не атакуватиме Україна», – зауважує радник голови Офісу президента.



Подоляк наголошує, що ускладнення просування України на цьому напрямку є першим мотивом, а другий – психологічний вплив на партнерів України.



«Щоб сказати: дивіться, ми можемо чинити беззаконня, ми навіть на це готові йти, зупиняйте допомогу Україні, щоб вона не підтримувала той темп оборонно-наступальних заходів. І третя складова – показати своїм громадянам, що «у війні у нас ініціатива, ми, в принципі, все контролюємо, ми будемо поводити себе так, що рано чи пізно ми таки зламаємо Україну і змусимо її сісти за стіл переговорів», – додав він.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС.

Згодом з’явилися версії, що руйнація дамби могла статися через отримані раніше пошкодження та природні фактори. Зокрема, деякі західні журналісти стверджують, що за кілька днів до руйнування на ГЕС вже були інші пошкодження – були зруйновані частини дороги, що проходить над греблею, і шлюзових воріт.

Руйнування Каховської ГЕС, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.