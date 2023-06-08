Гендиректор «Укргідроенерго»: на Каховській ГЕС був «дуже потужний вибух» в трьох місцях

Генеральний директор держкомпанії «Укргідроенерго» Ігор Сирота наполягає, що на Каховській ГЕС був «дуже потужний вибух» в трьох місцях.

Він переконаний, що експертиза, коли вона буде можливою, це доведе.

«Щоб підірвати дамбу – те, що відбулося у Каховці – потрібно в одне місце скинути щонайменше три авіабомби по пів тони. Це неможливо зробити ударами якоїсь однієї ракети. Це був дуже потужний вибух у трьох місцях станції. При демонтажі нашої станції ми це побачимо, експертиза це доведе», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, площа подальшого затоплення залежить від характеру пошкодження ГЕС.



«Будемо сподіватися, що при підриві станції не пошкоджена гідроспоруда в нижніх позначках. Якщо залишилася якась частина, то звичайно частина води може залишити у верхній водоймі. Якщо вона пошкоджена до бетонної плити, то буде спрацювання ще більше. Чим більше буде спрацювання, тим більшу площу вода займатиме, розпливатися ліворуч та праворуч», – сказав Ігор Сирота.

Гендиректор «Укргідроенерго» зауважив, що напір води спадає.

«Ми доходимо до відмітки на Каховському водосховищі 13 і ми доходимо до «мертвої зони» – це 12,7 метра. Після цього не буде водозабору ні для ставків охолодження ЗАЕС, ні для всіх областей», – додав він.



Читайте також – Русло Дніпра можна буде перейти пішки: гендиректор «Укргідроенерго» про наслідки підриву Каховської ГЕС

Видання New York Times 6 червня з посиланням на експертів з техніки та боєприпасів повідомило, що ймовірною причиною руйнування Каховської ГЕС був навмисний вибух. NYT цитує експертів, які визнають, що гідроелектростанція зазнала шкоди внаслідок військових дій до обвалення, але сумніваються, що цих попередніх пошкоджень було достатньо, щоб зруйнувати дамбу.

США, Велика Британія заявляють, що ще зарано говорити про те, що спричинило руйнування Каховської ГЕС.

У держкомпанії «Укргідроенерго» переконані, що руйнування окупованої Каховської ГЕС спричинив вибух всередині станції.

Вночі 6 червня у соцмережах з’явилися повідомлення про руйнування Каховської ГЕС. Вранці в оперативному командуванні «Південь» підтвердили факт підриву російськими військами Каховської ГЕС. Російська окупаційна влада спочатку заперечувала факт руйнування, а згодом заявила, що верхню частину Каховської ГЕС зруйновано нібито внаслідок обстрілу українськими військами, дамбу водосховища не зруйновано. Проте Україна ще минулого року повідомляла про мінування окупантами ГЕС і небезпеку підриву.

Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.