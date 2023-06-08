Білий дім про руйнування Каховської ГЕС: причини все ще оцінюються, але за руйнування відповідальна Росія

У Білому домі заявляють, що Росія відповідальна за руйнування в Україні, але причини руйнування Каховській ГЕС Вашингтон все ще оцінює.



«Ми все ще оцінюємо, що сталося. Це – збитки, очевидно, і спустошення, які ми бачимо, розбивають серце. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти народу України, безумовно», – сказала речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр на брифінгу.



В адміністрації Байдена наголошують, що Росії взагалі не мало би там бути.



«Ця гребля була під контролем Росії, і вони несуть відповідальність за руйнування, спричинені цією війною», – додала Карін Жан-Пʼєр.

Після руйнування дамби Каховської ГЕС Сполучені Штати заявили, що «не можуть остаточно сказати, що сталося», Вашингтон все ще вивчає інцидент, перш ніж встановити причетну сторону. Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що було завдано «значних» збитків і сказав, що причиною став «вибух».

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На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у зруйнуванні дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС.

Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.