Військові РФ не покидають затоплену Херсонщину – влада

Кількість російських військових на лівобережній Херсонщині поки не зменшується через підтоплення області після руйнації Каховської ГЕС. Про це проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

«Якщо ми кажемо про райони безпосередньо поруч з Дніпром, звичайно, частина їхніх підрозділів була вимушена відійти, тому що їхні позиції були просто затоплені. Але кількість військового контингенту на лівому березі, в мене немає інформації, що вона зменшилась. Вони частину своїх військових залишають, навіть в підтоплених зонах, а частину підрозділів відвели трохи далі, тому що вони не можуть зараз там знаходитися», – розповів Соболевський.

Цю інформацію «Новинам Приазовʼя» також підтвердив міський голова окупованих і підтоплених зараз Олешок Євген Рищук.

«Російські військові не пішли з міста, вони в багатоповерхівках зараз знаходяться, контролюють ситуацію. Зараз мені пишуть, що блокпости ставлять на тій частині, де сухо. Вони все-таки бояться, що з правого берега будуть наші групи військові заходити, вони все-таки далеко не відходять», – повідомив він.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

На світанку 6 червня стало відомо про руйнування дамби Каховської ГЕС. Влада заявила, що 600 квадратних кілометрів Херсонщини опинилися під водою. Затопило також деякі громади Миколаївщини. Нині триває організована евакуація населення із затоплених районів, підконтрольних владі України. За даними мера Олешків Євгена Рищука, на окупованих територіях Херсонщини ситуація складна, там евакуацією займаються волонтери, яким сили РФ часто перешкоджають у доступі до потерпілих. Вже є повідомлення про жертви, підтвердити точну кількість із незалежних джерел немає можливості.