В «Енергоатомі» пояснили, як можна охолоджувати ЗАЕС без Каховського водосховища

Охолодження реакторів Запорізької атомної електространції потрібне, але става, який є на майданчику Запорізької АЕС, «цілком достатньо, щоб поки забезпечити охолодження», зазначив в ефірі Радіо Свобода Петро Котін, президент державного підприємства «Енергатом».

Котін також зазначив, що у випадку погіршення ситуації, є й інші джерела охолодження – «це мобільні насосні установки, які зараз є на ЗАЕС, вони можуть бути розгорнуті і при необхідності закачувати додаткову воду з тих міст, де вона буде залишатися в Каховському водосховищі і підводних каналах до ЗАЕС».

Крім того, за його словами, «останній рубіж – це використання підземних свердловин питної води. Також воно може використовуватися штатними наносами ЗАЕС, щоб піднімати рівень, якщо він буде падати».

«Сама ця ситуація зі спустошенням Каховського водосховища вона передбачена проектом Запорізької АЕС з самого початку. Це як одна із зовнішніх загроз була розрахована і заходи безпеки для ЗАЕС в цьому випадку розроблені. Є план, звідки, з яких джерел брати додаткову воду. Але основна загроза, що рашисти продовжують перебувати там на майданчику і можуть зробити будь-які злочинні дії, щоб ситуацію значно погіршити. І вивести з ладу і системи охолодження, і системи безпеки», – наголосив Котін.

За його інформацією, Каховське водосховище використовується як джерело підживлення става охолоджувача ЗАЕС, який відокремлений від водосховища. Зараз в цьому ставі рівень нормальний, він відстежується. Якщо б реактори працювали, то з става охолоджувача було б велике випаровування, «і в цьому саме режимі його потрібно було б підживлювати один раз на місяць, раз на півтора місяця», каже Котін.

«Коли всі реактори зупинені – цього не потрібно робити і тої води, яка там є – цілком достатньо. Є питання тільки, якщо вода буде відходити зі ставка охолоджувача – тоді його потрібно буде підживлювати. І у цьому випадку є декілька джерел його підживлення. Попри те, що зараз досягнуто відмітку так званого «мертвого рівня» в Каховському водосховищі – 13,3 метра і у цьому випадку неможливо було б підживлювати ЗАЕС відповідно до проекту, все ж насоси зараз працездатні. І може у будь-якому випадку продовжувати підживлення», – підсумував Котін.

На світанку 6 червня стало відомо про руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС.

У компанії «Укргідроенерго» переконані, що руйнування окупованої Каховської ГЕС спричинив вибух всередині станції, і що такий вибух стався у трьох місцях.

США і Велика Британія заявляють, що поки зарано говорити, що спричинило руйнування Каховської ГЕС.