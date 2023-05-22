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Відновлено лінію електропередачі, яка живить Запорізьку АЕС – «Укренерго»

Рятувальники обходять зруйновану техніку на території пожежного депо ДСНС, яка сильно постраждала від російського ракетного удару, Україна, 22 травня 2023 року, ілюстративне фото

У понеділок, 22 травня, енергетикам вдалось відновити лініюю електропередачі, яка живить Запорізьку атомну електростанцію, повідомляє «Укренерго».

Енергетики кажуть, що попри ранкову атаку російських військових, «енергосистема України працює стабільно, виробленої електроенергії вистачає для покриття потреб споживачів».

За даними «Укренерго», в Дніпровському регіоні Дніпропетровської області були пошкоджені високовольтні лінії 330-750 кВ, що призвело до відключення однієї з потужних електростанцій у регіоні.

«Внаслідок цього були знеструмлені споживачі у Запоріжжі. Енергетики вже відновили енергопостачання споживачів за резервними схемами», – додали енергетики.

Компанія «Енергоатом» повідомила раніше, що Запорізька АЕС залишилася знеструмленою через удар по останній високовольтній лінії передач Дніпровській, з якої вона живилася.

Російські війська вночі та вранці 22 травня випустили 16 ракет і 20 дронів-камікадзе по Дніпропетровщині, повідомили раніше Повітряні сили. Внаслідок атаки кілька людей отримали поранення.

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