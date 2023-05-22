Голова МАГАТЕ прокоментував знеструмлення Запорізької АЕС

Ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції надзвичайно вразлива – про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі 22 травня.

Таким чином він прокоментував чергове знеструмлення ЗАЕС внаслідок російського обстрілу Дніпропетровської області вранці в понеділок.

Це змусило станцію покладатися на аварійні дизельні генератори для живлення.

«Ситуація з ядерною безпекою на станції надзвичайно вразлива. Ми повинні дійти згоди, щоб захистити станцію зараз; ця ситуація не може тривати», – заявив Ґроссі.

Компанія «Енергоатом» повідомила раніше, що Запорізька АЕС залишилася знеструмленою через удар по останній високовольтній лінії передач Дніпровській, з якої вона живилася.

Російські війська вночі та вранці 22 травня випустили 16 ракет і 20 дронів-камікадзе по Дніпропетровщині, повідомили раніше Повітряні сили. Внаслідок атаки кілька людей отримали поранення.