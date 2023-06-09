«Ми не очікуємо швидкої і професійної реакції від міжнародних інституцій» – Подоляк про Каховську ГЕС

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявляє, що не варто очікувати професійної реакції міжнародних організацій. Так він в ефірі Радіо Свобода прокоментував потенційну допомогу ООН щодо евакуації людей з окупованої Херсонщини та реакцію Міжнародного комітету Червоного Хреста на критику Володимира Зеленського.

«Безумовно, ми не очікуємо не те, що вже швидкої, а професійної, компетентної реакції від міжнародних інституцій, в яких ключовим параметром є гуманітарна місія, гуманітарна допомога», – сказав він в ефірі «Свобода.Ранок» (проект Радіо Свобода)

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За його словами, Росія буде агресивно себе поводити щодо українських територій, вона про це заявляє світу.

«Скільки у нас днів пройшло після катастрофи, після теракту? Уже 3 дні. І вони потенційно відреагували. Це слово потенційно описує відсутність потенції, вибачте мене, у таких міжнародних інституцій як Міжнародний Червоний Хрест, тому що давайте не забувати, що є «Червоний Хрест» український, який постійно працює, ми говоримо саме про МКЧХ і говоримо про ООН. Щодо того чи буде дозвіл від Росії, то те, що Росія захоче отримати разом з ООН постановочну піар-акцію, то безумовно вони можуть надати якийсь дозвіл десь на 7 день. Але з точки зору росіян – їм байдуже, що відбувається на лівому березі Дніпра. Вони свідомі того, що там люди без допомоги гинуть. І в цьому ж і є сенс цієї терористичної дії з боку Росії. Вона продемонструвала світу, що буде агресивно поводити себе щодо будь-яких територій України», – каже Подоляк.

Український Червоний Хрест 8 червня відреагував на заклики президента України Володимира Зеленського допомогти окупованій Херсонщині, заявивши, що організація не має доступу до територій непідконтрольних Україні.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Водночас Україна ще минулого року повідомляла про мінування окупантами ГЕС і небезпеку підриву.

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Аналітики американського Інституту вивчення війни, ISW, заявили напередодні, що не можуть дати остаточної оцінки щодо відповідальної сторони за руйнування Каховської ГЕС, але, за їхніми словами, баланс доказів свідчить про те, що російські війська навмисно пошкодили дамбу.

Руйнування гідроелектростанції, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення, можливе затоплення 80 населених пунктів, і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.