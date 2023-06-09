Ситуація на Запорізькому напрямку: міноборони Росії стверджує, що розбили колону ЗСУ

Наступ на Запоріжжі продовжується?

В українському Міноборони повідомляють про бої за Велику Новосілку та Оріхів на Запорізькому напрямку. Про контрнаступальні операції ЗСУ на щонайменше трьох ділянках фронту говорять і аналітики Інституту вивчення війни. В той же російське Міноборони каже, що відбили контрнаступ ЗСУ і змусили українську армію відійти.

Що насправді відбувається на Запорізькому напрямку – про це у репортажах з фронту та ефірі програми Cвобода.Ранок:

Порятунок людей із затоплених міст і сіл Херсонщини. Чи є міжнародна допомога?

В Україні продовжують долати наслідки знищення російськими військами Каховської ГЕС. Місія ООН готова допомогти з евакуацію людей з окупованого Лівобережжя, але досі чекає погодження від російської сторони.

Чи достатньо світ підтримує Україну? Говоримо з радником Офісу президента України Михайлом Подоляком.

Загрози для ЗАЕС?

– Із Каховського водосховища більше не можна брати воду для охолодження Запорізької атомної станції – найбільшої атомної станції в Європі, кажуть в «Укргідроенерго».

На окуповану російськими силами ЗАЕС для контролю знову їде команда МАГАТЕ.

Де брати воду, коли її запаси для ЗАСЕ вичерпаються? І наскільки критичною є ситуація на станції? Говоримо з головою «Енергоатому».