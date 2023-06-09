ДСНС: на Житомирщині через нічну атаку РФ зруйновані 4 будинки, ще 30 пошкоджені

На Житомирщині через падіння уламків ракети зруйновані 4 будинки, ще 30 пошкоджені, уточнює у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.



«Вночі в одному із міст регіону внаслідок падіння уламків, за попередньою інформацією, зруйновано 4 будинки, пошкоджено 30. Одна людина загинула та троє травмовані», – йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, сталося загоряння пошкодженого житлового будинку та залишків зруйнованого будинку на площі 300 кв.м, близько 04:46 пожежу ліквідували.

Раніше місцева влада повідомила, що в місті Звягель через падіння уламків загинула людина, ще троє поранені, зруйнований один та пошкоджені 12 житлових будинків.

У ніч на 9 червня у Києві та всіх областях України пролунала повітряна тривога, яка протривала кілька годин. Росія атакувала 16 ударними БпЛА та шістьма крилатими ракетами. Заданими Повітряних сил ЗСУ, українські війська збили 10 ударних дронів та чотири крилаті ракети. РФ атакувала з південного напрямку та з району Каспійського моря.