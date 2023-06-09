Нічна атака РФ: на Житомирщині через падіння уламків пошкоджені 12 будинків, постраждали люди

Під час нічної атаки на Житомирщині українські військові збили одну ракету, через падіння уламків загинула людина, ще троє поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.
«Внаслідок падіння уламків в м. Звягель зруйновано 1 та пошкоджено 12 житлових будинків. Внаслідок події 1 особа загинула та 3 особи травмовано», – написав він у телеграмі.
У ніч на 9 червня у Києві та всіх областях України пролунала повітряна тривога, яка протривала кілька годин. Повідомлялося про знищення двох російських крилатих ракет та безпілотника на Дніпропетровщині, ще одну ракету збили на Миколаївщині.
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