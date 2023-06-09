Війська РФ під час нічної атаки намагалися виснажити ППО – Гуменюк

Російські війська під час нічної атаки використовували траєкторію для виснаження систем протиповітряної оборони, заявила речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.



«Атака була змішаного типу і розтягнута в часі. Ракети були випущені зі звичайного району пуску і спостерігалася їхня траєкторія, яка використовується ворогом останнім часом для виснаження систем протиповітряної оборони. Вночі тривога була пов’язана з атакою авіації і з ймовірним застосуванням ударних дронів», – розповіла вона в ефірі національного телемарафону.

На Миколаївщині було знищено одну з ракет -Х-101.



«Загалом траєкторія ракет свідчить про те, що вони намагаються виснажувати і населення України, і системи ППО», – додала вона.

У ніч на 9 червня у Києві та багатьох областях України прозвучало сповіщення про повітряну тривогу, яка протривала кілька годин.

Раніше у розвідці Британії заявили, що протягом травня 2023 року Росія запустила понад 300 іранських ударних безпілотних літальних апаратів Shahed проти України, це найінтенсивніше використання цієї системи озброєнь на сьогодні. У розвідці припускають, що Росія запускає так багато БПЛА, намагаючись змусити Україну випустити запаси цінних передових ракет протиповітряної оборони.