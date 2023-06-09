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Війська РФ під час нічної атаки намагалися виснажити ППО – Гуменюк

Українська протиповітряна оборона перехопила безпілотник Shahed під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року

Російські війська під час нічної атаки використовували траєкторію для виснаження систем протиповітряної оборони, заявила речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

«Атака була змішаного типу і розтягнута в часі. Ракети були випущені зі звичайного району пуску і спостерігалася їхня траєкторія, яка використовується ворогом останнім часом для виснаження систем протиповітряної оборони. Вночі тривога була пов’язана з атакою авіації і з ймовірним застосуванням ударних дронів», – розповіла вона в ефірі національного телемарафону.

На Миколаївщині було знищено одну з ракет -Х-101.

«Загалом траєкторія ракет свідчить про те, що вони намагаються виснажувати і населення України, і системи ППО», – додала вона.

У ніч на 9 червня у Києві та багатьох областях України прозвучало сповіщення про повітряну тривогу, яка протривала кілька годин.

Раніше у розвідці Британії заявили, що протягом травня 2023 року Росія запустила понад 300 іранських ударних безпілотних літальних апаратів Shahed проти України, це найінтенсивніше використання цієї системи озброєнь на сьогодні. У розвідці припускають, що Росія запускає так багато БПЛА, намагаючись змусити Україну випустити запаси цінних передових ракет протиповітряної оборони.

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