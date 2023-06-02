До 30 «Калібрів» і кілька «Іскандерів» на місяць – у ГУР розповіли, скільки ракет виробляє Росія

Скорочення інтенсивності ракетних обстрілів у березні і квітні Росія використовувала для накопичення ударного потенціалу, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі Радіо Донбас Реалії 2 червня.

«Ми бачили, що після так званої зимової ракетної терористичної кампанії був період кілька місяців, коли обстріли та ракетні удари мали менш інтенсивний характер. Загалом, збирали, складали, і за цей період накопичили. Сьогодні Росія ще здатна виробляти певні види ракетних озброєнь. Це не дозволяє поповнити вже витрачені ракетні запаси від часу повномасштабного вторгнення, проте умовно до 30 «Калібрів» на місяць можуть виробляти. Із «Іскандерами» все складніше, це штучний товар: декілька штук на місяць можуть виробляти», – сказав представник ГУР.

Андрій Юсов також нагадав, що у російських військових є великі запаси боєкомплектів для С-300, і це «велика небезпека для мирного населення прифронтових міст».

«Але ця хвиля атак, яку ми зараз бачимо, вона є скінченною. І, безперечно, це істерична спроба зупинити підготовку українців до продовження звільнення власних територій», – вважає речник.

Упродовж травня російські військові здійснили майже 20 атак на Київ із використанням як ракет різних типів, так і безпілотників. Сили ППО збили понад 90% ракет і дронів, під час окремих атак результативність їхньої роботи сягала 100%. Попри це, внаслідок падіння уламків ракет упродовж останнього місяця були загиблі і поранені, в тому числі й діти.