«Комбінована атака» – у КМВА повідомили про знищення понад 30 повітряних цілей біля Києва

Російські війська у ніч на 2 червня здійснили черговий удар по Києву, застосувавши крилаті ракети і безпілотники, за попередньою інформацією, українські сили ППО збили понад 30 повітряних цілей у небі над столицею України і навколо міста, повідомила Київська міська військова адміністрація.

«За останні шість днів рашисти завдали вже 6-го повітряного удару по місту! І кожного разу ворог змінював зброю. Після балістичних ракет у переддень, цього разу атака була комбінованою – дронами і крилатими ракетами одночасно. Пуски ракет були здійснені із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із району Каспію, ймовірно – крилатими ракетами типу Х-101/555. Синхронно, з різних напрямків Київ атакували БпЛА, за попередніми даними – баражуючі боєприпаси Shahed», – заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Він додав, що інформація щодо руйнувань і потерпілих відсутня.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що викликів рятувальних служб і медиків під час повітряної тривоги в Києві, яка вночі тривала близько 2,5 годин, не було.

«Уже після тривоги в Дарницькому районі столиці на дорозі виявили тліючі уламки ракети. Рятувально-пожежна служба прямує на місце. Також в Подільському районі сталося загоряння травʼяного настилу внаслідок падіння уламків. Служби працюють», – написав Кличко у телеграмі.

У КМВА згодом уточнили, що після перевірки інформація щодо уламків не підтвердилася.

У Повітряних силах поки не оприлюднювали даних про те, які саме повітряні цілі були збиті вночі.

Російські війська активізували удари по Україні, зокрема по Києву, від початку травня, застосовуючи при цьому ракети і безпілотники. У ніч на 1 червня Росія завдала чергового масованого удару по Києву і Київщині. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що війська протиповітряної оборони збили всі 10 запущених РФ ракет «Іскандер».

За даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок падіння уламків ракет в Києві 1 червня загинули троє людей, з них одна дитина, ще 11 – зазнали поранень.

В американському Інституті вивчення війни зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі».