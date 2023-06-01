Посол США відреагувала на загибель дітей внаслідок «боягузливих нічних атак» РФ

У Міжнародний день захисту дітей ще дві українські дитини загинули під час чергової серії боягузливих нічних атак Росії, заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

«Жахливо: понад 500 українських дітей були вбиті в результаті російської неспровокованої повномасштабної війни в Україні. А сьогодні, у Міжнародний день захисту дітей, ще двоє дітей трагічно загинули під час чергової серії боягузливих нічних атак Росії», – написала вона у твіттері.

За її словами, широкомасштабні та систематичні напади Кремля на цивільне населення України є жахливими прикладами воєнних злочинів Росії та злочинів проти людства.

«Справедливість повинна бути досягнута», – наголосила вона.

Росія в ніч на 1 червня завдала чергового масованого удару по Києву і Київщині. Повітряні сили повідомили, що війська протиповітряної оборони збили всі 10 запущених РФ ракет «Іскандер». За даними місцево влади, внаслідок падіння уламків ракет в Києві загинули троє людей, з них одна дитина, ще 11 зазнали поранень.

За даними Офісу генпрокурора, станом на 1 червня в Україні через агресію Росії загинули щонайменше 484 дитини, 992 – отримали поранення.

Кремль від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, зокрема дітей, попри наявність свідчень і доказів цього.

Радіо Свобода публікує історії дітей, яких убила російська армія, у рамках інформаційної підтримки платформи пам’яті «Меморіал»: