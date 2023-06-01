Дитина серед загиблих: наслідки удару Росії по Києву у Міжнародний день дітей (фотосвідчення)

За даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок падіння уламків російських ракет у Києві загинули троє людей, з них одна дитина. Ще 11 киян зазнали поранень.

За повідомленнями, люди загинули на вулиці біля поліклініки в Деснянському районі, бо не змогли потрапити до укриття, яке було зачиненим.

Наразі правоохоронні органи ведуть розслідування цього інциденту.

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що відповідальність за доступ до укриттів несуть голови РДА і керівники закладів, у яких розташовані сховища.

Джерело Радіо Свобода, Reuters, AP