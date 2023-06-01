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Дитина серед загиблих: наслідки удару Росії по Києву у Міжнародний день дітей (фотосвідчення)

Росія запустила по Києву і Київщині у ніч на 1 червня 10 ракет «Іскандер». Українська ППО збила їх усі, але уламки впали на місто.

За даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок падіння уламків російських ракет у Києві загинули троє людей, з них одна дитина. Ще 11 киян зазнали поранень.

За повідомленнями, люди загинули на вулиці біля поліклініки в Деснянському районі, бо не змогли потрапити до укриття, яке було зачиненим.

Наразі правоохоронні органи ведуть розслідування цього інциденту.

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що відповідальність за доступ до укриттів несуть голови РДА і керівники закладів, у яких розташовані сховища.

Джерело Радіо Свобода, Reuters, AP

За даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок падіння уламків російських ракет у Києві у ніч проти 1 червня&nbsp;загинули троє людей, з них одна дитина. Ще 11 зазнали поранень. На фото: жінка плаче над тілом своєї доньки, яка стала однією із жертв чергової атаки РФ на Київ, 1 червня 2023 року &nbsp;
1 За даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок падіння уламків російських ракет у Києві у ніч проти 1 червня загинули троє людей, з них одна дитина. Ще 11 зазнали поранень.

На фото: жінка плаче над тілом своєї доньки, яка стала однією із жертв чергової атаки РФ на Київ, 1 червня 2023 року
 
Жінка розповіла: &laquo;Все відбулося дуже швидко: приблизно хвилин 15-ть звучала сирена повітряної тривоги, потім звуки роботи&nbsp; ППО, потім хмара бурого диму&raquo; &nbsp;
2 Жінка розповіла: «Все відбулося дуже швидко: приблизно хвилин 15-ть звучала сирена повітряної тривоги, потім звуки роботи  ППО, потім хмара бурого диму»

 
Повітряні сили України повідомили, що війська протиповітряної оборони збили всі 10 запущених РФ ракет &laquo;Іскандер&raquo; по Києву та Київщині
3 Повітряні сили України повідомили, що війська протиповітряної оборони збили всі 10 запущених РФ ракет «Іскандер» по Києву та Київщині
Медики та рятувальники намагаються відвести жінку від місця, де лежить тіло її доньки. Київ, 1 червня 2023 року
4 Медики та рятувальники намагаються відвести жінку від місця, де лежить тіло її доньки. Київ, 1 червня 2023 року
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Реакція чоловіка, який проходив повз
6 Реакція чоловіка, який проходив повз
За повідомленнями очевидців, люди загинули на вулиці біля поліклініки в Деснянському районі Києва, бо не змогли потрапити до укриття
7 За повідомленнями очевидців, люди загинули на вулиці біля поліклініки в Деснянському районі Києва, бо не змогли потрапити до укриття
Поліклініка в Деснянському районі Києва, біля якої, за свідченням очевидців, загинули люди, 1 червня 2023 року
8 Поліклініка в Деснянському районі Києва, біля якої, за свідченням очевидців, загинули люди, 1 червня 2023 року
Військові забирають тіла загиблих людей.&nbsp; Росія із початку травня щоночі атакує Київ та інші міста ракетами та дронами. Російські ракети &laquo;Іскандер&raquo; долітають так швидко, що від оголошення повітряної тривоги і появою ракет проходить менше 10 хвилин.&nbsp; &nbsp; &nbsp;
9 Військові забирають тіла загиблих людей. 
Росія із початку травня щоночі атакує Київ та інші міста ракетами та дронами. Російські ракети «Іскандер» долітають так швидко, що від оголошення повітряної тривоги і появою ракет проходить менше 10 хвилин. 

 

 
Чоловік сидить біля тіла своєї 9-річної онучки, яка загинула разом із своєю матір&#39;ю внаслідок російського&nbsp; ракетного удару по Києву у ніч проти 1 червня 2023 року
10 Чоловік сидить біля тіла своєї 9-річної онучки, яка загинула разом із своєю матір'ю внаслідок російського  ракетного удару по Києву у ніч проти 1 червня 2023 року
Міський голова Києва Віталій Кличко заявляє, що звернувся до Офісу президента України й уряду з проханням відсторонити від посади голову районної державної адміністрації Деснянського району столиці України Дмитра Ратнікова
11 Міський голова Києва Віталій Кличко заявляє, що звернувся до Офісу президента України й уряду з проханням відсторонити від посади голову районної державної адміністрації Деснянського району столиці України Дмитра Ратнікова
Кличко додав, що дав доручення головам районів Києва &laquo;негайно перевірити всі укриття&raquo;, за роботу яких відповідають голови РДА міста
12 Кличко додав, що дав доручення головам районів Києва «негайно перевірити всі укриття», за роботу яких відповідають голови РДА міста
Вирва перед поліклінікою в Деснянському районі Києва, де за свідченням очевидців, загинули люди внаслідок російської ракетної атаки, 1 червня 2023 року
13 Вирва перед поліклінікою в Деснянському районі Києва, де за свідченням очевидців, загинули люди внаслідок російської ракетної атаки, 1 червня 2023 року
Уламками російських ракет у ніч проти 1 червня в Деснянському районі Києва були пошкоджені також житлові будинки
14 Уламками російських ракет у ніч проти 1 червня в Деснянському районі Києва були пошкоджені також житлові будинки
Мешканці одного з пошкоджених уламками російської будинків. Київ, Деснянський район, 1 червня 2023 року
15 Мешканці одного з пошкоджених уламками російської будинків. Київ, Деснянський район, 1 червня 2023 року
Муніципальні служби прибирають територію перед житловим будинком, пошкодженим під час російської атаки Києва 1 червня 2023 року
16 Муніципальні служби прибирають територію перед житловим будинком, пошкодженим під час російської атаки Києва 1 червня 2023 року

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