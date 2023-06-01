«Висновки будуть зроблені» – голова КМВА про розслідування щодо роботи укриття в Деснянському районі

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко заявив, що поліція проводить розслідування щодо того, чи було відчинене укриття в поліклініці в Деснянському районі міста, де в ніч на 1 червня внаслідок російського удару загинули люди.

«На момент падіння уламків, по доповідях представників ДСНС, частина людей була в укритті. Укриття (в поліклініці – ред.), яким всі користувалися, воно розташоване, якщо заходити через центральний вхід, метрів за десять, воно було відкрите. Чи був відкритий центральний вхід, поліція це розслідує. Коли це буде відомо, тоді будуть висновки. Когось звинувачувати чи виправдовувати зараз немає сенсу», – сказав Попко журналістам на місці події.

Він заявив, що всі висновки будуть зроблені. «Проблема в тому, що при запуску балістичних ракет від моменту виявлення й оголошення повітряної тривоги дуже короткий термін, декілька хвилин проходить до того, як вона чи збита, чи впала», – сказав Попко.

Голова КМВА заявив, що якщо є провина певних посадових осіб у тому, що вхід до укриття був зачинений – «однозначно наслідки для них будуть».

Директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук додав, що в районі є ще укриття, крім згаданого, зокрема, одне з них – у школі.

Він також повідомив, що скарг від жителів щодо укриття в поліклініці «не надходило». При цьому самі жителі кажуть, що неодноразово скаржилися на неналежне функціонування сховища.

«Головлікар каже, що сховище працює. Охоронець, 70 років, зараз у лікарні, він відкриває і надає доступ жителям. За попередніми даними, він намагався відкрити і час, коли він відчиняв двері – стався вибух. Надалі слідство вже буде встановлювати деталі, як було все до хвилини», – сказав Ткачук.

За даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок падіння уламків запущених Росією ракет в Києві вранці 1 червня загинули троє людей, з них одна дитина, ще 11 зазнали поранень. Пізніше стало відомо, що в Деснянському районі міста загинули 33-річна жінка і 34-річна жінка з 11-річною дочкою.

Радіо Свобода на місці падіння уламків у Деснянському районі поспілкувалося з одним із очевидців. Чоловік на ім’я Ярослав представився чоловіком однієї із загиблих. За його словами, укриття в поліклініці було зачинене.

Як розповіли кореспонденту інші місцеві жителі, охоронець пояснював, що не може швидко ходити через хвору ногу. Інших укриттів у цьому районі немає, заявили жителі.

Мер Віталій Кличко заявив, що відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і голова району, «який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста і повинні працювати».

За словами Кличка, рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені сьогодні.

Повітряні сили повідомили, що війська протиповітряної оборони збили всі 10 ракет «Іскандер».