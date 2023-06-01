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Укриття в Києві мають бути відчиненими цілодобово – Поворозник

Жінка плаче, дивлячись на тіло своєї дочки, яка загинула під час російського ракетного удару, Київ, 1 червня 2023 року

Міська влада Києва ініціює, щоби власники укриттів несли відповідальність у разі, якщо вони зачинені, заявив в ефірі Радіо Свобода перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

Наразі, за його словами, такої відповідальності немає.

«Від моменту оголошення тривоги і до падіння уламків проходять лічені хвилини. І нам потрібно шукати варіанти роботи укриттів. У моєму розумінні, вони мають бути відкриті цілодобово, що потребує цих чи інших організаційних рішень. Їх є багато у приватній власності, які мають працювати також як бомбосховище, як укриття в підвальних, напівпідвальних приміщеннях. На сьогоднішній день відповідальності за те, що вони не відкриті, взагалі немає», – сказав Поворозник в ефірі програми «Свобода.Ранок».

За його словами, міська влада Києва вже звернулася до Верховної Ради, щоби зобов’язати власників укриттів залишати їх відчиненими.

Щодо випадку в Деснянському районі Києва, де, ймовірно, люди не могли потрапити в укриття під час повітряної тривоги, і як наслідок потрапили під уламки, Поворозник сказав, що усі міські служби, а також мер Віталій Кличко виїхали на місце події і з’ясовують, чому не було доступу до укриття в поліклініці.

За даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок падіння уламків запущених Росією ракет в Києві вранці 1 червня загинули троє людей, з них одна дитина, ще 11 зазнали поранень. Пізніше стало відомо, що в Деснянському районі міста загинули 33-річна жінка і 34-річна жінка з 11-річною дочкою.

Радіо Свобода на місці падіння уламків у Деснянському районі поспілкувалося з одним із очевидців. Чоловік на ім’я Ярослав представився чоловіком однієї із загиблих. За його словами, укриття в поліклініці було зачинене.

Як розповіли кореспонденту інші місцеві, охоронець пояснював, що не може швидко ходити через хвору ногу. Інших укриттів у цьому районі немає.

Мер Віталій Кличко заявив, що відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і голова району, «який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста і повинні працювати».

За словами Кличка, рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені сьогодні.

Повітряні сили повідомили, що війська протиповітряної оборони збили всі 10 ракет «Іскандер».

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