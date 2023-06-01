Фахівці КМДА з’ясовують, чому в Деснянському районі було зачинене укриття – Кличко

Фахівці департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації виїхали до поліклініки в Деснянському районі і «на місці з’ясовують, чому не було доступу до укриття в поліклініці». Про це заявив мер Києва Віталій Кличко 1 червня.

«Відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава районну, який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста і повинні працювати», – заявив він.

За словами Кличка, рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені сьогодні.

Раніше Радіо Свобода на місці падіння уламків у Деснянському районі поспілкувалося з одним із очевидців. Чоловік на ім’я Ярослав представився чоловіком однієї із загиблих. За його словами, укриття в поліклініці було зачинене.

Як розповіли кореспонденту інші місцеві, охоронець пояснював, що не може швидко ходити через хвору ногу. Інших укриттів у цьому районі більше немає.

У Деснянському районі Києва внаслідок обстрілу РФ загинули троє людей: 33-річна жінка та 34-річна мама з 11-річною дочкою.

За даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок падіння уламків ракет в Києві вранці 1 червня загинули троє людей, з них одна дитина, ще 11 зазнали поранень. Повітряні сили повідомили, що війська протиповітряної оборони збили всі 10 ракет «Іскандер».