Повітряні сили повідомили деталі останньої атаки на Київ

Російські війська запустили ракети «Іскандер» по Києву та Київській області з Брянської області, повідомили Повітряні сили вранці 1 червня.

«Знову противник підступно атакує балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК «Іскандер». Тож часу на те, щоб сховатися в укриття, не так багато», – йдеться в зведенні.

За даними командування, сили протиповітряної оборони знищили сім балістичних ракет «Іскандер-М» та три крилаті ракети «Іскандер-К».

За даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок падіння уламків ракет в Києві загинули троє людей, з них одна дитина, ще 11 зазнали поранень.