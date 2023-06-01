Київ знову атакували ракетами. Чому зачинені укриття?

- Українську столицю вночі російські сили накрили ракетами. Міська влада повідомила, що є загиблі, серед яких – дитина. Розповідаємо оперативні дані.
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:
- Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет військової допомоги для України. До Києва поїдуть ППО та боєприпаси. Розкажемо деталі.
- У Бахмуті – досі гаряче. У знищеному місті російські війська збільшили кількість артилерійських обстрілів, кажуть в українському Міноборони. ЗСУ тим часом заважають перегрупуванню військ РФ. Чи продовжиться боротьба за Бахмут і які шанси в Києва?
- Чи скасують безвізовий режим України з Європейським союзом? У ЄС хочуть запровадити нові підстави для призупинення безвізових режимів з третіми країнами. Що це означає на практиці і до чого готуватись українцям?
- У Міжнародний день захисту дітей говоримо про майбутнє. Чи зможе Україна повернути додому сотні тисяч маленьких українців, що через війну вимушено поїхали за кордон? Що для цього повинна зробити влада? І чи потрібно їх повертати?
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