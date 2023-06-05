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Розвідка Британії: у травні РФ атакувала Україну 300 дронами Shahed – це наймасовіше застосування

У британській розвідці припускають, що Москва запускає так багато БПЛА, аби виснажити протиповітряну оборону Україну

Протягом травня 2023 року Росія запустила понад 300 іранських ударних безпілотних літальних апаратів Shahed проти України, це найінтенсивніше використання цієї системи озброєнь на сьогодні, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідку.

«Ймовірно, Росія запускає так багато БПЛА, намагаючись змусити Україну випустити запаси цінних передових ракет протиповітряної оборони. Навряд чи Росія досягла особливого успіху: Україна нейтралізувала щонайменше 90% БПЛА, що атакували, використовуючи переважно свою старішу та дешевшу зброю протиповітряної оборони та засоби радіоелектронного глушіння», – йдеться у повідомленні.

У британській розвідці зауважують, що Росія також, ймовірно, намагалася завдати ударів по українських силах далеко за лінією фронту, однак Москва продовжує бути «дуже неефективною у враженні динамічних цілей на дальності через погані процеси наведення».

У травні Росія масовано атакувала Україну як безпілотниками, так і ракетами. За даними КМВА, минулого місяця Київ зазнав щонайменше 17 російських повітряних атак.

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