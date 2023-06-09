Українські військові вночі збили 4 з 6 крилатих ракет – Повітряні сили ЗСУ

У ніч на 9 червня Росія завдала удару по Україні ударними дронами та крилатими ракетами по військових об’єктах і об’єктах критичної інфраструктури. Українські сили били 10 ударних дронів та чотири крилаті ракети, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.



«Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил в зонах відповідальності повітряних командувань «Схід», «Захід» та «Південь», у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони України, знищено 4 крилаті ракети Х-101/Х-55, 10 ударних дронів «Shahed-136/131», «Ланцет» та чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10», «Supercam», – повідомляють у ЗСУ, уточнюючи, що протягом атаки противник запустив до 16 ударних БпЛА та шість крилатих ракет.



За даними Повітряних сил ЗСУ, пуски «шахедів» здійснювались з південного напрямку, крилатих ракет – з району Каспійського моря із чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

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У ніч на 9 червня у Києві та всіх областях України пролунала повітряна тривога, яка протривала кілька годин. Повідомлялося про знищення двох російських крилатих ракет та безпілотника на Дніпропетровщині, ще одну ракету збили на Миколаївщині.

Раніше у розвідці Британії заявили, що протягом травня 2023 року Росія запустила понад 300 іранських ударних безпілотних літальних апаратів Shahed проти України, це найінтенсивніше використання цієї системи озброєнь на сьогодні. У розвідці припускають, що Росія запускає так багато БПЛА, намагаючись змусити Україну випустити запаси цінних передових ракет протиповітряної оборони.