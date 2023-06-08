Росія завдала ракетного удару по Уманщині: вісім людей поранені – ОВА

Восьмеро людей поранені, двоє з них перебувають у тяжкому стані – через російський обстріл Уманщини в Черкаській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

«Вечір із тривогою і, на жаль, наслідками. Ворог знову завдав ракетного удару по нашій Уманщині. Маємо два прильоти: по промисловому об’єкту й автомийці. У другому випадку внаслідок влучання виникла пожежа. Попередньо восьмеро потерпілих, двоє з них – тяжкі», – написа він у телеграмі.

Табурець додав, що на місці влучання працюють відповідні служби.

У Міністерстві внутрішніх справ оприлюднили відео ліквідації пожеж і додали, що в результаті влучання приміщення автомийки і промислового об’єкту зруйновані.

Обстріл відбувся ввечері 8 червня, коли по всій Україні оголошували повітряну тривогу.

Наприкінці квітня Росія завдала ракетного удару по Умані, внаслідок якого загинули 23 людини, серед них шестеро дітей.

У травні в американському Інституті вивчення війни заявили, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі».