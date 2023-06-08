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У всій Україні оголошена повітряна тривога (відбої)

Станом на 20:30 8 червня у всій Україні прозвучало сповіщення про повітряну тривогу.

Громадян закликають убезпечитися в укриттях.

Існує ймовірність запуску ракет. Інформація від військових з цього приводу не надходила.

ДОПОВНЕНО: Повітряна тривога тривала недовго, після 21:00 почалися відбої

Останнім часом у більшості випадків масова тривога звучить пізно ввечері або вночі, коли війська РФ атакують українські міста і села. Росія з початку вторгнення в Україну атаку на цивільних заперечує.

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