У всій Україні оголошена повітряна тривога (відбої)

Станом на 20:30 8 червня у всій Україні прозвучало сповіщення про повітряну тривогу.

Громадян закликають убезпечитися в укриттях.

Існує ймовірність запуску ракет. Інформація від військових з цього приводу не надходила.

ДОПОВНЕНО: Повітряна тривога тривала недовго, після 21:00 почалися відбої

Останнім часом у більшості випадків масова тривога звучить пізно ввечері або вночі, коли війська РФ атакують українські міста і села. Росія з початку вторгнення в Україну атаку на цивільних заперечує.