В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Уночі 6 червня повітряна тривога оголошена в багатьох областях України. Ще до першої години ночі рекомендацію прослідувати в укриття отримали жителі Києва, Київської та Чернігівської областей.

«У регіоні підвищена небезпека. Працює ППО! Перебувайте в укриттях або інших безпечних місцях до відбою повітряної тривоги», – ідеться в повідомленні Київської обласної військової адміністрації.

Після 01:30 повітряна тривога була оголошена в східних і південних областях – від Сумської, Харківської, Полтавської, Дніпропетровської і Донецької до Одеської, Миколаївської, Херсонської і Запорізької.

За повідомленнями груп моніторингу, російські військові запустили ракети з акваторії Каспійського моря, але наразі в повітряному просторі України небезпечних обʼєктів немає.