Укриття приблизно в однаковому стані по всьому Києву – Камишін

Ситуація з укриттями по всьому Києву – приблизно однакова, краще обладнаних районів немає, заявив в ефірі Радіо Свобода Олександр Камишін, міністр із питань стратегічних галузей промисловості, визначений від уряду відповідальним за перевірку укриттів. Він із міським головою столиці України Віталієм Кличком другий день перевіряє укриття.

За словами урядовця, укриття в школах, садочках і лікарнях у трохи кращому стані, ніж підвали будинків.

Але загалом в укриттях, «на жаль, це не ті умови, в яких треба проводити час під час повітряної тривоги», сказав Камишін.

«Ми бачимо, що, на жаль, по території всього міста укриття – приблизно в однаковому стані. Можна сказати тільки, що школи, садочки, лікарні – трошки в кращому стані, аніж підвали будинків», – сказав міністр.

Щодо того, хто відповідальний за таку ситуацію, Камишін заявив, що шукати відповідальних – не його «задача на цьому етапі».

Він також назвав вимоги для укриттів від ДСНС: «укриття має бути відчиненим, сухим, чистим, провітрюваним, в ньому мають бути належні умови для перебування людей».

На запитання, чому саме він очолив цю комісію, Камишін сказав: «я отримав від верховного головнокомандувача цю задачу, ми не обговорюємо ці задачі, ми їх виконуємо».

Раніше сьогодні мер Києва Віталій Кличко оприлюднив результати перевірки понад 1600 укриттів у всіх районах столиці, з яких випливає, що до 90% укриттів (або 1477) є безперешкодний доступ.

До комісіїувійшли представники ДСНС, поліції, райдержадміністрацій і служб міста. Стовідсотковий доступ (89) до укриттів (наразі перевірених) є на території Деснянського району, йдеться у звіті. Повідомляється, що 63% (1005) укриттів перебувають у задовільному стані, 37% (590) – у незадовільному.

«Місто минулого та цього року виділило районам загалом 1,2 млрд грн на облаштування укриттів. Перевірка триває. Звертаю увагу голів районних держадміністрацій: за результатами перевірки щодо глав районів із найгіршими показниками будуть подальші звернення до президента щодо кадрових рішень», – сказав Кличко.

За його словами, аналогічні дані сьогодні зранку на нараді комісія надала міністру з питань стратегічних галузей промисловості Олександру Камишіну, який визначений від уряду відповідальним за перевірку укриттів.

Учорашнього ранку сам Камишін у Telegram писав: «Підбили підсумки 2-го дня роботи комісії по ревізії укриттів Києва. На даний момент перевірена вже третина укриттів міста. Ситуація залишається критичною: половина перевірених укриттів не готова».

2 червня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про ухвалене рішення щодо цілодобового доступу до укриттів у місті.

Уряд ініціював перевірку усіх укриттів в Україні після того, як внаслідок падіння уламків ракет у Києві в ніч на 1 червня загинули троє людей, з них одна дитина, ще 11 зазнали поранень. За повідомленнями очевидців, люди загинули на вулиці біля медзакладу в Деснянському районі, бо не змогли потрапити до укриття, яке, за деякими даними, було зачиненим.