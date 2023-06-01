Уряд ухвалив рішення про перевірку всіх укриттів в Україні

Кабмін під час позачергового засідання 1 червня затвердив протокольне рішення про перевірку роботи всіх об’єктів цивільного захисту в Україні.

«На сьогоднішньому засіданні уряду ухвалюємо протокольне рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні і, зокрема, в Києві. У будь-який час доби під час повітряної тривоги вони мають бути доступними для всіх людей», – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, уряд напрацює зміни до законодавства для посилення кримінальної відповідальності тих, хто своєю недбалістю наражає людей на небезпеку.

«Покарання буде суворим, щоб такі кричущі випадки більше не повторилися», – додав прем’єр.

Росія в ніч на 1 червня завдала чергового масованого удару по Києву і Київщині. Повітряні сили повідомили, що війська протиповітряної оборони збили всі 10 запущених РФ ракет «Іскандер».

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За даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок падіння уламків ракет в Києві загинули троє людей, з них одна дитина, ще 11 зазнали поранень. За повідомленнями очевидців, люди загинули на вулиці біля поліклініки в Деснянському районі, бо не змогли потрапити до укриття, яке, за деякими даними, було зачиненим.

Правоохоронці ведуть розслідування щодо того, чи було укриття зачинене, і хто за це відповідальний. Місцева влада анонсувала перевірку укриттів.

Після цих подій місцева влада почала перевірку укриттів у Львові, Вінниці та Миколаєві.