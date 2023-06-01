У Львові вирішили перевірити укриття на тлі подій у Києві

У Львові 1 червня перевірятимуть всі комунальні укриття, заявив міський голова Андрій Садовий.

«Сьогодні протягом дня райони проводять перевірку укриттів, які є у комунальній власності. Керівники цих закладів мають контролювати стан і доступність, але також перевірити вказівники, які інформують про те, як добратися до цього укриття з вулиці, якщо ви не місцевий. Всі інформаційні стенди потрібно актуалізувати, зробити помітними та зрозумілими», – написав Садовий у фейсбуці.

Крім того, він закликав жителів міста сьогоднішній вечір «присвятити власній безпеці».

«Вечір відкритих укриттів, толока, збори – називайте це як хочете, але треба бути. Сьогодні з 18 до 20 години усі укриття, які розташовані у житлових та нежитлових приміщеннях, мають бути відкритими. Це можливість мешканцям зустрітися, перевірити стан своїх сховищ і ще раз домовитись про їхню роботу під час повітряної тривоги. Це стосується усіх укриттів у місті», – заявив мер.

Він додав, що якщо у будинку немає підвалу чи паркінгу – найближче сховище можна знайти на карті.

«По всіх проблемних точках пройде комісія. Про результат буде повідомлено», – додав Садовий.

У Львівській міськраді зазначають, що у місті є близько шести тисяч укриттів, де жителі можуть сховатися під час повітряної тривоги. Перевірити актуальні адреси розташування укриттів у Львівській територіальній громаді можна за допомогою інтерактивної карти. Однак укриття зачиняються, коли немає повітряної тривоги.

Росія в ніч на 1 червня завдала чергового масованого удару по Києву і Київщині. Повітряні сили повідомили, що війська протиповітряної оборони збили всі 10 запущених РФ ракет «Іскандер».

За даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок падіння уламків ракет в Києві загинули троє людей, з них одна дитина, ще 11 зазнали поранень.

За повідомленнями очевидців, люди загинули на вулиці біля поліклініки в Деснянському районі, бо не змогли потрапити до укриття, яке, за деякими даними, було зачиненим.

Міська влада Києва повідомила, що правоохоронці ведуть розслідування щодо того, чи було укриття зачинене, і хто за це відповідальний, а також анонсувала перевірку укриттів.