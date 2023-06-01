Кличко: патрульна поліція Києва допоможе контролювати роботу укриттів вночі

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про домовленість місцевої влади з патрульною поліцією, яка допоможе контролювати роботу укриттів уночі.

«Домовилися з патрульною поліцією Києва, що вони допоможуть контролювати роботу укриттів уночі. Обʼїжджатимуть у комендантську годину під час повітряної тривоги укриття, що є на мапі міста і перевірятимуть, чи вони відчинені. Та оперативно передаватимуть інформацію міським службам», – написав Кличко у телеграмі.

За даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок падіння уламків запущених Росією ракет в Києві вранці 1 червня загинули троє людей, з них одна дитина, ще 11 зазнали поранень. Пізніше стало відомо, що в Деснянському районі міста загинули 33-річна жінка і 34-річна жінка з 11-річною дочкою.

Повітряні сили повідомили, що війська протиповітряної оборони збили всі 10 ракет «Іскандер».

Радіо Свобода на місці падіння уламків у Деснянському районі Києва поспілкувалося з одним із очевидців. Чоловік на ім’я Ярослав представився чоловіком однієї із загиблих. За його словами, укриття, розташоване в поліклініці, було зачинене. Міська влада повідомила, що веде розслідування щодо того, чи було укриття зачинене і хто за це відповідальний.