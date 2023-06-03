Загибель людей біля укриття в Києві: підозрюваним обрали запобіжні заходи

Суд обрав запобіжний захід чотирьом особам, затриманим у зв’язку із загибеллю людей біля укриття в Деснянському районі столиці. У ніч проти 1 червня загинули троє людей – вони бігли до укриття, яке було зачинене, повідомляє Київська міська прокуратура.

«Трьом службовим особам – першому заступнику Деснянської РДА, директору місцевої поліклініки та його заступнику обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту. Їм інкримінують ч. 2 ст. 367 КК України – службова недбалість», – зазначили в прокуратурі.

Крім того, охоронцю медзакладу обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення альтернативи. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 135 КК України.

«За службову недбалість загрожує покарання від 2 до 5 років позбавлення волі, за залишення у небезпеці, що призвело до смерті – від 3 до 8 років ув’язнення», – зазначають у прокуратурі.

Охоронця поліклініки відправили під варту на два місяці без права внесення застави. Той визнав свою провину, але стверджує, що «злочин скоїв ненавмисно». Заявив, що під час тривоги пішов відімкнути укриття в підвалі, а коли йшов відчиняти двері будівлі, пролунав вибух, пишуть журналісти «Суспільного».

Росія в ніч на 1 червня завдала чергового масованого удару по Києву і Київщині. Повітряні сили повідомили, що війська протиповітряної оборони збили всі 10 запущених РФ ракет «Іскандер».

За даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок падіння уламків ракет в Києві загинули троє людей, з них одна дитина, ще 11 зазнали поранень. За повідомленнями очевидців, люди загинули на вулиці біля медзакладу в Деснянському районі, бо не змогли потрапити до укриття, яке, за деякими даними, було зачиненим.

Уряд ініціював перевірку усіх укриттів в Україні.

2 червня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про ухвалене рішення щодо цілодобового доступу до укриттів у місті.