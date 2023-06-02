Укриття в Києві мають бути доступними цілодобово – Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про ухвалене рішення щодо цілодобового доступу до укриттів у місті. Це сталося після загибелі людей біля укриття у Деснянському районі.

За його словами, це рішення є обовʼязковим до виконання всіма установами і закладами.

«(Рішення) обовʼязкове для контролю всіма відповідальними службами. Також до контролю за доступом буде долучена громадськість. Всі небайдужі можуть доєднатися і стати інспекторами громадського контролю. Звертатися потрібно до Департаменту муніципальної безпеки», – написав він у телеграмі.

За його словами, також Київрада на найближчому позачерговому засіданні 8 червня звернеться до парламенту щодо встановлення відповідальності, в тому числі приватних власників приміщень укриттів, за недопуск людей та неналежну роботу укриттів.

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Росія в ніч на 1 червня завдала чергового масованого удару по Києву і Київщині. Повітряні сили повідомили, що українські військові збили всі 10 запущених РФ ракет «Іскандер».

За даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок падіння уламків ракет в Києві загинули троє людей, з них одна дитина, ще 11 зазнали поранень.

За повідомленнями очевидців, люди загинули на вулиці біля медзакладу в Деснянському районі, бо не змогли потрапити до укриття, яке, за деякими даними, було зачиненим. 1 червня ввечері поліція Києва повідомила про чотирьох затриманих. За даними поліції, охоронцеві медзакладу готують повідомлення про підозру за статтею «залишення в небезпеці», посадовиці РДА, директору лікарні і його заступнику можуть інкримінувати «службову недбалість».

Після подій у столиці влада анонсувала перевірку укриттів не лише у Києві, а й в інших містах, зокрема, у Львові, Вінниці та Миколаєві.