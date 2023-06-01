«Це обов’язок представників місцевої влади» – Зеленський про укриття і доступ до них

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуації, коли люди не можуть потрапити до укриттів, не повинні повторюватися.

«Ми робимо максимум, щоб захистити людей. Не було такої міжнародної зустрічі, не було таких міжнародних переговорів, на яких не порушувалося б питання ППО для України. Але захист людей – це захист на всіх рівнях. Укриття мають бути доступними. Ніколи більше не має повторитися ситуація, як цієї ночі в Києві, коли люди прийшли в укриття, а укриття – зачинене»,– сказав він у відеозверненні.

За його словами, «обов’язок представників місцевої влади, дуже конкретний обов’язок – забезпечити наявність і доступність укриттів цілодобово».

«Боляче бачити недбале ставлення до цього обов’язку. Боляче бачити втрати. І якщо обов’язок на місцях не виконується, це прямий обов’язок правоохоронців – притягати до відповідальності», – зазначив він.

Росія в ніч на 1 червня завдала чергового масованого удару по Києву і Київщині. Повітряні сили повідомили, що війська протиповітряної оборони збили всі 10 запущених РФ ракет «Іскандер».

За даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок падіння уламків ракет в Києві загинули троє людей, з них одна дитина, ще 11 зазнали поранень.

За повідомленнями очевидців, люди загинули на вулиці біля медзакладу в Деснянському районі, бо не змогли потрапити до укриття, яке, за деякими даними, було зачиненим. 1 червня ввечері поліція Києва повідомила про чотирьох затриманих. За даними поліції, охоронцеві медзакладу готують повідомлення про підозру за статтею «залишення в небезпеці», посадовиці РДА, директору лікарні і його заступнику можуть інкримінувати «службову недбалість».

Після подій у столиці влада анонсувала перевірку укриттів не лише у Києві, а й в інших містах, зокрема, у Львові, Вінниці та Миколаєві.