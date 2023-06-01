Зеленський прокоментував загибель у Києві людей, які не змогли потрапити в укриття

Президент України Володимир Зеленський прокоментував загибель у Києві людей, які вночі 1 червня не змогли потрапити в укриття.

«Треба, щоб місцева влада вмикала голову. У нас була трагедія. Люди не могли потрапити в укриття. Повернемося, поставимо голову на місце», – сказав Зеленський на пресконференції в Кишиневі.

Росія в ніч на 1 червня завдала чергового масованого удару по Києву і Київщині. Повітряні сили повідомили, що війська протиповітряної оборони збили всі 10 запущених РФ ракет «Іскандер».

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За даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок падіння уламків ракет в Києві загинули троє людей, з них одна дитина, ще 11 зазнали поранень. За повідомленнями очевидців, люди загинули на вулиці біля поліклініки в Деснянському районі, бо не змогли потрапити до укриття, яке, за деякими даними, було зачиненим.

Правоохоронці ведуть розслідування щодо того, чи було укриття зачинене, і хто за це відповідальний. Місцева влада анонсувала перевірку укриттів.

Після цих подій місцева влада почала перевірку укриттів у Львові, Вінниці та Миколаєві.