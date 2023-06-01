Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Зеленський прокоментував загибель у Києві людей, які не змогли потрапити в укриття

Президент України Володимир Зеленський на саміті в Молдові, 1 червня 2023 року

Президент України Володимир Зеленський прокоментував загибель у Києві людей, які вночі 1 червня не змогли потрапити в укриття.

«Треба, щоб місцева влада вмикала голову. У нас була трагедія. Люди не могли потрапити в укриття. Повернемося, поставимо голову на місце», – сказав Зеленський на пресконференції в Кишиневі.

Дитина серед загиблих: наслідки удару Росії по Києву у Міжнародний день дітей (фотосвідчення)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Дитина серед загиблих: наслідки удару Росії по Києву у Міжнародний день дітей (фотосвідчення)

Росія запустила по Києву і Київщині у ніч на 1 червня 10 ракет «Іскандер». Українська ППО збила їх усі, але уламки впали на місто.

Росія в ніч на 1 червня завдала чергового масованого удару по Києву і Київщині. Повітряні сили повідомили, що війська протиповітряної оборони збили всі 10 запущених РФ ракет «Іскандер».

Читайте також: Кличко: патрульна поліція Києва допоможе контролювати роботу укриттів вночі

За даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок падіння уламків ракет в Києві загинули троє людей, з них одна дитина, ще 11 зазнали поранень. За повідомленнями очевидців, люди загинули на вулиці біля поліклініки в Деснянському районі, бо не змогли потрапити до укриття, яке, за деякими даними, було зачиненим.

Правоохоронці ведуть розслідування щодо того, чи було укриття зачинене, і хто за це відповідальний. Місцева влада анонсувала перевірку укриттів.

Після цих подій місцева влада почала перевірку укриттів у Львові, Вінниці та Миколаєві.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG