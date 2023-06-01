Кличко каже, що попросив ОП й уряд відсторонити голову Деснянської РДА Києва

Міський голова Києва Віталій Кличко заявляє, що звернувся до Офісу президента України й уряду з проханням відсторонити від посади голову районної державної адміністрації Деснянського району столиці України Дмитра Ратнікова.

«Звернувся до Офісу президента та уряду, які погоджують призначення і звільнення глав районів столиці, про відсторонення голови Деснянського району Дмитра Ратнікова від виконання обовʼязків, поки триває слідство щодо того, чи було відчиненим вночі укриття в поліклініці, біля якої загинули троє людей. Відстороненим має бути і керівник медзакладу, якого призначала Деснянська райадміністрація», – написав Кличко у телеграмі.

Він додав, що дав доручення головам районів Києва «негайно перевірити всі укриття», за роботу яких відповідають голови РДА міста.

В ОП й уряді заяву Кличка поки не коментували.

Росія в ніч на 1 червня завдала чергового масованого удару по Києву і Київщині. Повітряні сили повідомили, що війська протиповітряної оборони збили всі 10 запущених РФ ракет «Іскандер».

За даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок падіння уламків ракет в Києві загинули троє людей, з них одна дитина, ще 11 зазнали поранень.

За повідомленнями очевидців, люди загинули на вулиці біля поліклініки в Деснянському районі, бо не змогли потрапити до укриття, яке, за деякими даними, було зачиненим.

Міська влада повідомила, що правоохоронці ведуть розслідування щодо того, чи було укриття зачинене, і хто за це відповідальний.

Кличко заявив, що відповідальність за доступність укриттів несуть голови РДА і керівники закладів, у яких розташовані сховища.